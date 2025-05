Il futuro delle edicole Marinella Portolani | Sopravvivremo siamo il sistema immunitario della democrazia

Marinella Portolani, edicolante di Forlì e nuova leader della Snag, rappresenta un baluardo per le edicole italiane. Con un'intensa attività sindacale, sottolinea l'importanza di queste imprese come il "sistema immunitario della democrazia". Attraverso incontri e iniziative, Portolani lavora instancabilmente per garantire un futuro sostenibile al settore.

Marinella Portolani, notissima edicolante forlivese, si è dedicata negli ultimi anni a una intensa attività sindacale a favore della categoria, fino a essere recentemente eletta ai vertici della Snag, principale organizzatore del settore. Portolani si muove in tutta Italia e partecipa a incontri. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il futuro delle edicole, Marinella Portolani: "Sopravvivremo, siamo il sistema immunitario della democrazia"

Approfondimenti da altre fonti

Edicole presidio culturale : "Giornalai, ruolo prezioso"

Si legge su msn.com: Assemblea di Snag a Pistoia: innovazione, servizi e sostegno istituzionale. Lo stanziamento di duecentomila euro dalla Regione e il protocollo di Anci.

San Benedetto, al lavoro per il rilancio delle edicole: “Trasformarle in presidi di prossimità e cultura”

Lo riporta lanuovariviera.it: Tra i temi centrali dell’incontro, il progetto Info-Point, un’iniziativa che mira a valorizzare le edicole come presidi di vicinato ... SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai), Marinella ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alessandro Marinella nella classifica del magazine Forbes Italia fra i 100 Top Under 30 più influenti d'Italia

I bravi ragazzi Italia ni che con le loro idee visionarie stanno contribuendo a rivoluzionare il nostro modo di vivere con la capacità di superare le difficoltà dell’era Covid e contribuire alla ripartenza dell’economia Forbes Italia è l’edizione Italia na del business magazine più famoso al mondo che ha circa un secolo di vita.