Si è svolto in due giornate a Palermo, all'Ecomuseo Mare Memoria Viva, un festival dal titolo "Futuribili", dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni, per promuovere l' orientamento scolastico e professionale come strumento di consapevolezza e trasformazione. L'articolo “Il futuro dei giovani passa dai loro desideri”. A Palermo colloqui di orientamento in un Festival . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it