Il Friuli Venezia Giulia investe 32 milioni per il futuro degli studenti universitari

Il Friuli Venezia Giulia annuncia un investimento di 32 milioni di euro per il futuro degli studenti universitari. L'assessore all'Istruzione e Università , Alessia Rosolen, ha presentato le nuove Linee guida in VI Commissione consiliare, sottolineando un impegno concreto per garantire il diritto allo studio e migliorare le opportunità educative nella regione.

Un segnale concreto a sostegno degli studenti universitari del Friuli Venezia Giulia arriva dall'Amministrazione regionale. L'assessore all'Istruzione e Università , Alessia Rosolen, ha illustrato in VI Commissione consiliare le nuove Linee guida per l'attuazione del diritto allo studio.

