Il fisico Vincenzo Schettini e la nuova scuola | Bisogna investire sui docenti Non significa dare un aumento di 4 euro significa motivarli La cultura? Aiuta a capire chi siamo

Nel laboratorio creativo di Still I Rise, i bambini daranno vita a un grande albero collettivo, fatto di colori, sogni e parole che parlano di futuro. All’interno del Thrive Multidisciplinary Center i più piccoli potranno svelare il superpotere che li rende unici. Si potrà anche fare il pane in un laboratorio sensoriale e simbolico, dove le mani in pasta “diventano metafora di equilibrio interiore, consapevolezza emotiva e crescita personale”. E poi tanta scienza del divertimento, per scoprire l’equilibrio fisico e chimico attraverso esperimenti basati su strumenti ed elementi d’uso quotidiano per esplorare le leggi della natura. Fino a domenica sera workshop, talk, jam session e spettacoli animeranno Edufest, il più grande festival dell’educazione che per il secondo anno torna a Cinisello Balsamo, nel Milanese, a Villa Ghirlanda Silva, dove sono attese 8mila persone, con un’edizione dedicata agli Equilibri. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

