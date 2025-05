C annes, 16 mag. (askanews) – Si parla sempre di più di IA, anche al Festival di Cannes. Gli stessi film pongono domande sul futuro dell’uso di questa tecnologia e affrontano le paure che se ne faccia un uso sbagliato, come in “Dalloway” del regista francese Yann Gozlan, presentato nella proiezione di mezzanotte, che racconta la storia di una scrittrice che ha perso da tempo l’ispirazione, interpretata da Cécile de France. Leggi anche › A Cannes 2025, Pierfrancesco Favino padre in crisi in “Enzo” Per scrivere il suo libro, viene assistita da un’intelligenza artificiale generativa, Dalloway – doppiata dalla cantante francese Mylène Farmer – che diventa però sempre più invadente, crea dipendenza, facendole perdere le sue convinzioni. Il film è un thriller psicologico in cui Yann Gozlan si interroga sull’impatto della tecnologia sulla creazione artistica. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il film "Dalloway" del regista francese Yann Gozlan tratta il legame fra crezione artistica e intelligenza artificiale al Festival di Cannes con Cécile de France e Mylène Farmer.