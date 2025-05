Il fattore umano nel mondo dell' intelligenza artificiale tutto pronto per il Tedx San Nicola la Strada

Il TEDx di San Nicola la Strada, in programma sabato 17 maggio al Salone Borbonico, esplorerà "L’elemento umano nel mondo artificiale". L'evento, presentato in una conferenza stampa al Municipio, promette di offrire riflessioni stimolanti sul ruolo fondamentale del fattore umano nell'era dell'intelligenza artificiale, con interventi di esperti e personalità di spicco.

“L’elemento umano nel mondo artificiale”. Sarà questo il tema del Tedx in programma sabato 17 maggio, dalle 9,30, al Salone Borbonico di San Nicola la Strada. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in Municipio. Ad aprire i lavori è stato il sindaco. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il fattore umano nel mondo dell'intelligenza artificiale, tutto pronto per il Tedx San Nicola la Strada

