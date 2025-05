S e loro lo indossano da sempre, un motivo ci sarà. A noi non resta che unire i puntini: sì, perché il vestito a pois non è solo il prediletto dalle donne della Casa Reale inglese. Per la Primavera-Estate 2025 sono tanti gli stilisti che hanno puntato su questo abito scenografico in passerella, da Valentino a Loewe. Ormai il quadro è chiaro: i vestiti polka dots sono un must-have – e le scelte sartoriali di Kate Middleton &Co., oggi come ieri, lo confermano. Kate Middleton in abito a pois (riciclato) e fascinator per il “Giorno della Vittoria” X Leggi anche › Royal con i piedi per terra: come abbinare le sneaker bianche copiando le regine di stile I designer si ispirano al passato, riproponendo in passerella creazioni dal gusto d’antan. Ed è innegabile che i Royal look “a bolle” siano dei veri e propri punti di fermi come riferimenti d’epoca. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il fascino regale del vestito a pallini. Da copiare a tutte le cerimonie di stagione