Il fantasma del question time il mantello di Mattarella il trattore di Conte Queste le avete viste?

Strane creature popolano la politica italiana. E se gli italiani sono ormai più che abituati a vedere parlamentari, ministri, sottosegretari accompagnati da animali di ogni tipo in occasione di fiere o semplicemente portando i propri amici a quattro zampe a fare una passeggiata, l’essere che ha varcato la soglia della Camera dei deputati lo scorso 14 maggio non si era (quasi) mai visto: un fantasma. L’onorevole Riccardo Magi si è infatti mascherato da fantasma durante il question time con Giorgia Meloni per attirare l’attenzione sulla scarsa informazione data ai referendum del prossimo giugno. Espulso dall’emiciclo dal presidente della Camera Fontana, è stato accompagnato fuori dai commessi. A proposito di animali, però, si è visto Luca Zaia con un super-toro, Stefania Craxi a cavallo, e Conte sul trattore (sempre per stare in tema agricolo). 🔗Leggi su Formiche.net

