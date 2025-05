Il dono e la gratitudine di un' intera famiglia | un gesto d' amore al reparto di Nefrologia del Sant’Anna

Nel reparto di Nefrologia dell'ospedale Sant'Anna, un gesto di amore e gratitudine ha portato un nuovo ecografo portatile, completo di tablet. Questo significativo dono è stato fatto dalla famiglia di un paziente recentemente scomparso, in riconoscenza per le cure ricevute dall'équipe del dottor Gianvincenzo durante gli ultimi momenti della sua vita.

