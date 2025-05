Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e le impronte senza nome sulle pizze | oggi la possibile svolta sul delitto di Garlasco

Nuove speranze si fanno strada nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, con il DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi e misteriose impronte "senza nome" sui cartoni delle pizze. A 18 anni dal crimine, un martello riemerge da un canale, mentre gli inquirenti analizzano questi elementi per dare finalmente giustizia.

Le impronte "senza nome" sui cartoni delle pizze e quel Dna maschile da identificare. E poi c'è un'arma del delitto mai trovata e quel martello, rinvenuto a 18 anni dal delitto in un canale. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco entra nel vivo, con gli inquirenti che hanno nuovi elementi da.

La nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, cosa sappiamo finora: dal dna di Sempio al messaggio su Stasi incastrato

Si legge su vanityfair.it: La nuova indagine su Sempio, il dna prelevato, le rivelazioni sulle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, i genitori della vittima che ribadiscono di credere ai risultati dei processi che hanno conda ...

Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio? Le impronte sul cartone e la traccia genetica: oggi l'incidente probatorio

leggo.it scrive: Oggi, venerdì 16 maggio, si terrà la seconda udienza dell'incidente probatorio nella nuova inchiesta della Procura di Pavia - affidata ai carabinieri di Milano - sull'omicidio di Chiara Poggi ...

Dna, impronte e reperti recuperati nella casa di Chiara Poggi: udienza per il via libera all’incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Lo riporta ilgiorno.it: Oggi si torna in aula a Pavia. Nelle prossime settimane nuovi periti dovranno esaminare quanto trovato sulla scena del crimine nel 2007 e già passato al vaglio di investigatori e inquirenti in questi ...

