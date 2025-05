Il Distretto di Riccione celebra il Caregiver Day 2025 | tre giornate di incontri relazioni e comunità

Il distretto di Riccione celebra il Caregiver Day 2025, un'importante iniziativa che si svolgerà in tre giornate di incontri e relazioni. Questo evento, dedicato a chi assiste quotidianamente una persona cara non autosufficiente, mira a valorizzare il ruolo dei caregiver, fondamentali in un contesto di crescente invecchiamento della popolazione e dei bisogni socio-sanitari.

Anche quest'anno, il distretto socio-sanitario di Riccione promuove e coordina il Caregiver Day 2025, un ciclo di eventi dedicato a chi quotidianamente si prende cura di una persona cara non autosufficiente. In un tempo in cui l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei bisogni.

