Il diario disegnato di Cristina Gastel | Io e la Callas amiche a prima vista E il binocolo donato da zio Luchino Visconti

Milano – Settanta disegni, a matita o carboncino, per condensare sulla carta ricordi di vita ed emozioni che avevano come protagonista lei: Maria Dallas. Cristina Gastel, scrittrice e regista, nipote di Luchino Visconti, ripercorre così un’amicizia preziosa: Maria Callas - My personal diary, edito da Moretti e Vitali, sarĂ presentato domani alle 11.30 alla Biblioteca Nazionale Braidense insieme a Matteo Chiarelli, suo figlio nonchĂ© curatore del volume, e all’attore Mario Cei, che interpreterĂ alcune pagine con Anna Jenceck, intervallate dal canto del soprano Ivanna Speranza. Come nasce questo diario? “Ho cominciato con i disegni: per me era un modo di conservare quello che sentivo e immaginavo e i momenti di grande emozione della nostra amicizia. Io avevo vent’anni meno di lei, ma ci siamo subito trovate. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

