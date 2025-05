Il destino di un bomber il 20 maggio approdano al Teatro Nuovo Andrea Carnavale e Totò Di Natale

Il 20 maggio, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà Andrea Carnevale e Totò Di Natale per la presentazione di "Il destino di un bomber". Un incontro imperdibile con due leggende del calcio nazionale, che si racconteranno in un dialogo con la direttrice, in attesa della Notte dei Lettori. Non mancate!

Aspettando la notte dei lettori approda al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Andrea Carnevale e Totò Di Natale. I due campioni del calcio nazionale saranno infatti protagonisti martedì 20 maggio alle ore 20 e 30 della presentazione de Il destino di un bomber, in dialogo con la direttrice.

