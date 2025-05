Il Demanio vende a Venezia | interrogazione al ministro Giorgetti

L'iniziativa dell'Agenzia del Demanio "Crea valore, investi con noi", mirata a coinvolgere investitori privati per valorizzare 22 immobili statali a Venezia, suscita interrogazioni parlamentari. Il deputato Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti al ministro Giorgetti, sollevando interrogativi su gestione e futuro del patrimonio pubblico nella storica città .

La recente iniziativa dell’Agenzia del Demanio “Crea valore, investi con noi”, con cui si ricercano investitori privati per valorizzare immobili di proprietà dello Stato, 22 a Venezia, porta anche un'interrogazione parlamentare. È quella del deputato Enrico Cappelletti, del Movimento 5 Stelle. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il Demanio "vende" a Venezia: interrogazione al ministro Giorgetti

