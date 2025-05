Il debutto di Agata Pisani a teatro con il padre Angelo

Agata Pisani fa il suo debutto teatrale accanto al padre Angelo, dando vita a un incontro emozionante e profondo. Sul palco si intrecciano le loro storie, arricchite dalle riflessioni di Angelo sul legame speciale con la figlia. Scopri di più su questo affascinante momento su Donne Magazine.

