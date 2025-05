Il concorso La mia Giostra del Saracino | Borsa di Studio in memoria di Edo Gori

Arezzo, 16 maggio 2025 – In arrivo la cerimonia di premiazione del concorso “La mia Giostra del Saracino: Borsa di Studio in memoria di Edo Gori”, l’iniziativa rivolta alle scuole primarie di Arezzo, giunta alla sua XIX edizione. La cerimonia si svolgerĂ il giorno venerdì 30 maggio p.v. alle ore 10.30 nel Museo del Quartiere di Porta Santo Spirit o, in via Spinello Aretino 4. 🔗Leggi su Lanazione.it

