Il Comune di Pisa non ha messo a disposizione immobili idonei saltano due progetti per i senza dimora

Il Comune di Pisa si trova al centro di un acceso dibattito dopo la denuncia della Società della Salute Zona Pisana riguardo all'interruzione di due progetti fondamentali per i senza dimora. La mancata disponibilità di immobili idonei ha costretto a rivedere programmi cruciali, suscitando preoccupazioni sulla gestione delle emergenze sociali nella città.

Nuovo aspro confronto fra la Società della Salute Zona Pisana e il Comune di Pisa. L'ente sociale, in una nota di oggi 16 maggio, denuncia l'interruzione di due progetti per le persone senza fissa dimora. "Il Comune di Pisa - scrive - cambia la sede di 'Stazione di Posta', salta il centro servizi. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - "Il Comune di Pisa non ha messo a disposizione immobili idonei, saltano due progetti per i senza dimora"

