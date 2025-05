Il Comune di Pago Veiano dona l’olio per la lampada votiva a San Pio da Pietrelcina

Il comune di Pago Veiano si prepara a onorare San Pio da Pietrelcina, donando l'olio per la lampada votiva che illuminerà il suo ricordo. Questo gesto di devozione e appartenenza testimonia il legame profondo tra la comunità e il Santo, rinnovando l'impegno spirituale e la tradizione che arricchisce il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Pago Veiano parteciperà quest'anno, con grande senso di appartenenza e devozione, al rito dell'accensione della lampada votiva presso la statua di San Pio a Pietrelcina, offrendo l'olio che alimenterà la fiamma per l'intero anno. Un gesto dal profondo significato spirituale e civile, che lega la nostra comunità a quella del Santo più amato del nostro tempo. Dal 2011, ogni anno, un Comune diverso del Sannio rinnova questa offerta: non si tratta solo di una tradizione, ma di un simbolo di unione tra territori, fede e memoria collettiva. Un'iniziativa che ci onora e ci inserisce in un cammino condiviso con tanti altri Comuni, nel nome di un Santo che ha fatto della sofferenza, della preghiera e dell'umiltà la sua testimonianza di vita. "Ci piace pensare che anche attraverso questo semplice gesto Pago Veiano possa raccontare sé stessa: un paese che crede nei valori, nelle tradizioni e nella forza dei simboli.

