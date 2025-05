Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto | i provvedimenti

Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma. Con l'Inter a un solo punto di distanza, le preparazioni sono in corso per garantire eventi sicuri e festosi, rendendo omaggio a una stagione straordinaria.

Il Comune di Napoli si prepara all’eventuale festa scudetto del Napoli, che domenica giocherà a Parma, con l’Inter in casa con Lazio e distante di un punto. PREPARAZIONI – Il Comune di Napoli si prepara all’ipotetica festa scudetto da parte della squadra di Antonio Conte. Domenica, si giocheranno in contemporanea Parma-Napoli e Inter-Lazio. In caso di vittoria della squadra di Antonio Conte e di concomitante sconfitta dell’Inter contro la formazione di Marco Baroni, allora gli azzurri festeggerebbero il quarto scudetto della propria storia. A tal proposito, il Comune, alla fascia della scaramanzia, gioca d’anticipo predisponendo tutta una serie di misure cautelari per gestire al meglio la situazione che potrebbe venirsi a creare dopo la fine della giornata di Serie A. Il Comune e la festa scudetto del Napoli (sottovalutano l’Inter?). 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti

Se ne parla anche su altri siti

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico

Secondo ilmattino.it: In una nota, il Comune di Napoli spiega che a «seguito dell’incontro in Prefettura da cui è emersa la necessità di predisporre misure preventive relative alla ...

La città di Napoli si prepara già la festa

Da ilnapolionline.com: La sostanza è che si tenterà di riproporre lo stesso schema del maggio di due anni fa. Con varchi di accesso a determinate aree della città blindati, cioè dove si potrà accedere solo a piedi, massicci ...

La Repubblica: il Comune già si prepara all’eventuale festa

Come scrive mondonapoli.it: La Repubblica: il Comune si prepara all'eventuale festa. Pare che già siano in discussione le modalità per l'eventuale festa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.