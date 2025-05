il como si prepara a sborsare 30 milioni di euro per un 2002 della serie b

La disponibilitĂ economica del Como è sorprendente, tant’è che la societĂ lariana ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per un 2002 della Serie B spagnola. CLAUSOLA – Il Como inizia a programmare il suo mercato estivo, nonostante Cesc Fabregas sia corteggiato dal Bayer Leverkusen. La societĂ comasca, infatti, riferisce Fabrizio Romano, ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per il classe 2002 Yeremay Hernández. Si tratta di un’ala spagnola, che in questa stagione con la maglia del Deportivo La Coruña, ha messo a referto 14 gol e 5 assist in 36 partite nella Serie B spagnola. Insomma, tutto ciò sta a confermare la straordinaria disponibilitĂ economica del Como, che è di proprietĂ dei fratelli indonesiani Hartono. Il Como non si fa problemi e spende 30 milioni per un giocatore in Serie B. 🔗Leggi su Inter-news.it

