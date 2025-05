Notizia fresca giunta in redazione: West Ham sarà sul mercato per almeno un nuovo attaccante quest’estate, poiché mirano a risolvere i loro guai in quella zona. E ora hanno fatto la loro mossa per firmare uno dei giocatori che è stato identificato negli ultimi mesi. Lucas Paqueta dovrebbe lasciare West Ham in estate, con la squadra brasiliana Flamengo sempre più fiduciosa di fare un accordo per il regista. Se se ne va, sarebbe necessario un sostituto e uno dei loro obiettivi in??questo senso è Mario Stroeykens, che ha impressionato ad Anderlecht in questa stagione. Stroeykens, 20 anni, ha quattro gol e cinque assist in questa stagione in tutte le competizioni per Anderlecht, e questa estate potrebbe essere il momento in cui si trasferisce in Premier League. E in questa fase, West Ham è favorito per fare un accordo. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il club ora crede che stiano firmando Belgium Star