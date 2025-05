Arezzo, 16 maggio 2025 – Il Cilindro: una Compagnia, una comunità, una memoria viva della Valdichiana Ci sono storie che, anche senza clamore, costruiscono nel tempo un patrimonio di cultura, passione e umanità. È il caso della Compagnia “Il Cilindro”, attiva nel territorio cortonese fin dal 1978, quando un gruppo di giovani della piccola frazione di Monsigliolo decise di ritrovarsi per dar vita a un punto di aggregazione. Lo fecero con semplicità e determinazione, scegliendo il teatro, il canto, il ballo e le tradizioni popolari come strumenti per tenere vivo il cuore pulsante della Valdichiana. Da allora, il sipario non si è mai chiuso. Nel corso degli anni, sono andate in scena commedie dialettali, canti popolari, balli tradizionali, ma soprattutto le storie della nostra gente. Attraverso interviste e racconti raccolti nel paese, il gruppo ha saputo riscoprire e far rivivere riti e feste che rischiavano di andare perduti: dal “Sega la Vecchia” alla tradizione del “Maggio”, dalla festa di San Giovanni al Bruscello di Santa Margherita. 🔗Leggi su Lanazione.it

