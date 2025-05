Il castigatore di bufale Burioni vittima di fake | su TikTok imperversano suoi falsi video prodotti con l’Ai È molto frustrante

Ha il sapore delle più amare delle beffe quello che sta succedendo a Roberto Burioni sui social e, in particolare, su TikTok. A causa dell’ Intelligenza artificiale e di qualche smanettone truffatore, il professore, noto per l’impegno contro le fake in ambito medico, si ritrova suo malgrado testimonial di bufale, messaggi fuorvianti e campagne discutibili per promuovere questo o quel prodotto. E così è finita che i fake che deve smentire sono i “suoi”. O, più correttamente, quelli che usano in maniera fraudolenta la sua immagine e la sua voce. In una lotta che si sta rivelando impari. Burioni lancia l’allarme sui “suoi” video su TikTok: «Sono falsi». «I video nei quali promuovo farmaci, integratori, terapie e via dicendo sono FALSI. In particolare c’è un account su TikTok che ho segnalato, denunciato e via dicendo ma rimane in bella vista (a conferma che i social sono un territorio dove la legge non esiste) e io non posso fare altro che mettervi di nuovo in guardia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

