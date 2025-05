La domanda centrale che segnerà il futuro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sarà al centro dell’incidente probatorio iniziato oggi a Pavia: le tracce di DNA trovate sulle unghie di Chiara Poggi sono ancora utilizzabili dopo quasi 18 anni? È questo il primo quesito che la giudice Daniela Garlaschelli ha affidato ai periti incaricati di riesaminare i reperti raccolti subito dopo il delitto avvenuto nell’agosto 2007. Solo chiarendo l’affidabilità di quel materiale biologico sarà possibile procedere alla comparazione genetica con il profilo di Andrea Sempio, oggi 37enne, amico del fratello della vittima e nuovo indagato per omicidio. In parallelo, si cercherà un confronto anche con altri soggetti maschili che frequentavano la villetta di via Pascoli, nella speranza di identificare un secondo profilo maschile presente – seppur in modo parziale – sulla scena. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il caso Garlasco e il ruolo delle gemelle Cappa: cosa sappiamo davvero