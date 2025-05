Il caso Depardieu? Forse si rischia il grande abbaglio

Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: [email protected] 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso Depardieu? Forse si rischia il grande abbaglio

Cosa riportano altre fonti

Il caso Depardieu? Forse si rischia il grande abbaglio

Scrive ilgiornale.it: Gentilissima dottoressa Braghieri, le scrivo per il suo articolo su Depardieu condannato a 18 mesi di reclusione per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un’assistente di 34 anni durante le ri ...

Gerard Depardieu a processo per le accuse di abusi sessuali si dichiara innocente, rischia carcere e multa

Segnala informazione.it: Gerard Depardieu si dichiara innocente Cosa rischia Gerard Depardieu Altre accuse ... Ne parlano anche altre fonti Convegno presso la Casa Circondariale di Velletri. L’Amministrazione Comunale ...

Gerard Depardieu rischia 18 mesi di carcere per violenza sessuale, Fanny Ardant lo difende in tribunale

Lo riporta msn.com: Gerard Depardieu rischia una condanna a 18 mesi di carcere con sospensione della pena per le presunte violenze sessuali subite da due donne con cui ha lavorato durante le riprese del film Les ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Capelli caduti? questo cappello fa al caso vostro

Youpin, piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, ha ideato un sistema per far ricrescere i capelli. Tramite COSBEAUTY ha presentato un cappello dotato di una tecnologia che stimola la crescita dei capelli: l’LLLT Laser Cap.