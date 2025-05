Il caso dell’ibis eremita convegno con Costa

Roma – Martedì 20 maggio, la Sala Matteotti della Camera dei Deputati ospiterà il convegno “Il caso dell’ibis eremita”. L’evento si focalizzerà sul contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia, con un particolare riferimento al recepimento della Direttiva UE sulla Tutela Penale dell’Ambiente. Interverrà il vice presidente dell’...

ROMA – Martedì 20 maggio, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, si svolgerà il convegno “Il caso dell’ibis eremita – Contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia tramite il recepimento della Direttiva UE sulla Tutela Penale dell’Ambiente”. Interviene il vice presidente della Camera, Sergio Costa (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 9. L'articolo “Il caso dell’ibis eremita”, convegno con Costa L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il caso dell’ibis eremita”, convegno con Costa

Se ne parla anche su altri siti

L’Ibis eremita invade la Pianura Padana. Un successo a rischio, la tecnologia Gps contro i bracconieri

Secondo altovicentinonline.it: La reintroduzione dell’Ibis eremita in Europa rappresenta una delle iniziative di ... della campagna contro la caccia illegale in Italia, ha dichiarato: “Questo caso è un chiaro esempio di come la ...

Uccisioni Ibis eremita: “In Veneto restano impunite. Cosa intende fare la Giunta per tutelare questa specie in via di estinzione?”

Da altovicentinonline.it: “Da decenni, purtroppo, la migrazione dell’Ibis Eremita attraverso il Veneto rappresenta un serio pericolo per questi rarissimi esemplari in via di estinzione, a causa della presenza di doppiette ...

L’ibis eremita è arrivato a Copparo: specie protetta che va studiata

Come scrive msn.com: Si tratta del Geronticus Eremita, ovvero dell’ibis eremita. Secondo Wikipedia si ... L’avvistamento del volatile è segnalato in diversi casi nella zona del cimitero di Copparo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestati i mandanti dell'omicidio di Mico Geraci: svolta nel caso dopo 25 Anni

Dopo un quarto di secolo di indagini, sono stati finalmente identificati e arrestati i mandanti dell'omicidio di Domenico Mico Geraci, il sindacalista della UIL ucciso a Caccamo, nel Palermitano, il 18 ottobre 1998.