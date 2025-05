Su una chat di studenti di una scuola di Bassano è stato fatto circolare un sondaggio su chi meritasse di più di morire tra tre vittime di femminicidi: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. A denunciarlo è stata l’associazione umanitaria Women for Freedom, impegnata nella lotta contro la violenza di genere e la discriminazione. In un post social l’associazione ha denunciato la vicenda: «È difficile perfino scriverlo. È difficile crederci. Perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. È uno specchio rotto in cui si riflette una parte della nostra società che ancora non capisce, o non vuole capire, quanto sia profonda la ferita del femminicidio. Non basta dire “sono ragazzi”, perché chi crea un sondaggio del genere sa benissimo che sta ferendo. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso del sondaggio nella chat di una scuola: «Chi meritava di morire di più?»