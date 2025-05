Il cardinale Zuppi | Il Bologna? Come il Conclave Grandi emozioni in tutti e due i casi ha vinto la squadra

Bologna, 16 maggio 2025 – Q uando le “finestrone” su San Pietro, in un misto di trascendenza e meraviglia, “si sono aperte” e la figura di Robert Francis Prevost s’è avvicinata per la prima volta all’orizzonte del mondo come papa Leone XIV, al cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, è venuto “un groppo in gola”. Silenzio, “sospiri, tanti”: e “che lacrimoni”. Poi la bellezza, “solo bellezza, la bellezza della Chiesa”. Don Matteo, acclamato per giorni dalle piazze e ora tornato sulla bicicletta da prete di strada, non ha paura di concedere la prima intervista dopo il Conclave in un giorno simbolico, dove sacro e profano si inseguono e sfiorano: quello della vittoria del Bologna in Coppa Italia sul Milan, non a caso evocata prima della Cappella Sistina. BOLOGNA. 🔗Leggi su Quotidiano.net

