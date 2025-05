Il cardinale Zuppi | Al conclave groppo in gola se fossi stato Papa sarei scappato come nel film di Moretti’

Il cardinale Zuppi ha condiviso le sue emozioni durante il recente conclave, in cui era considerato uno dei papabili. Riconoscendo la pressione dell'evento, ha ironicamente affermato che, se fosse stato eletto Papa, avrebbe fatto come nel film di Nanni Moretti, rifuggendo dalle responsabilitĂ e chiudendo il balcone con un "non ce la faccio".

Il cardinale Zuppi ha raccontato le sue emozioni durante il conclave che alla viglia lo dava tra i Papabili e che alla fine invece ha scelto Prevost. "Se fossi stato io al posto del nuovo Papa, avrei fatto come nel film di Nanni Moretti, avrei richiuso il balcone e detto 'non ce la faccio’" ha detto scherzando l’arcivescovo metropolita di Bologna. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il cardinale Zuppi: “Al conclave groppo in gola, se fossi stato Papa sarei scappato come nel film di Moretti’”

Il cardinale Zuppi: "Il Bologna? Come il Conclave. Grandi emozioni, in tutti e due i casi ha vinto la squadra"

La prima intervista dopo l'elezione di Leone XIV: ci sta chiedendo di guardare al futuro. "Francesco ci ha regalato grande affetto e nella Sistina abbiamo sentito di essere tutti uniti"

Zuppi: 'Io Papa? avrei fatto come nel film di Moretti'

"Vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l'annuncio è stato davvero commovente, c'era attesa, tanta gioia, tanto desiderio. Avevo un groppo in gola.

Ligabue con Matteo Zuppi al Salone del Libro: «Io un timido sul palco, per fortuna le canzoni vanno dove pare a loro»

Si inizia in ritardo - 10 minuti, su un'ora di dialogo - come ai concerti, ai quali somiglia pure l'accoglienza dell'auditorium Agnelli, anche se gli adolescenti sono in netta minoranza. Pandemonio qu

Al via la 10ma edizione del Premio Colalucci - tra i premiati il ministro Abodi e il cardinale Zuppi

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, il Ministro Andrea Abodi, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, il cantante Amedeo Minghi, i giornalisti Federica Angeli, Bruno Bartolozzi, Roberto D'Agostino, Davide Desario, Massimo Giannini, Gianni Perrelli.