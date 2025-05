Il cardinale Parolin | Vance vuole incontrare Papa Leone XIV il protocollo ci sta lavorando

Alla vigilia della messa che inaugurerà ufficialmente il pontificato di Leone XIV, si è aperta la possibilità di un incontro tra il nuovo Papa e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Interpellato al riguardo durante un evento all’ Augustinianum, il cardinale Pietro Parolin ha spiegato: «Il problema è che ci sono tante delegazioni. I tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se c’è spazio». Ha poi aggiunto: «Probabilmente il protocollo sta lavorando in questo senso, ma non ho notizie dell’ultima ora» e ha ipotizzato un interesse da parte del leader americano: «Immagino che Vance abbia il desiderio di incontrare il Papa». Parolin: «Sul processo di pace in Ucraina siamo di nuovo al punto di partenza». Sul fronte diplomatico, la Santa Sede ha riaffermato la propria disponibilità a favorire un processo di pace per il conflitto in Ucraina. 🔗Leggi su Lettera43.it

