Il cappello di paglia è tornato e lo vogliono tutte | la tendenza estate 2025 che fa girare la testa

A l riparo dal cattivo gusto, ma anche dal sole: il cappello di paglia è l’antidoto elegante alle alte temperature. Un accessorio che affonda le sue radici nella tradizione ma che, stagione dopo stagione, si ripropone con leggerezza e carattere. E in questa Estate 2025 sembra essere destinato a diventare un vero e proprio tormentone. Tra passerelle e look rubati alle dive d’antan, si riconferma l’accessorio feticcio della bella stagione. Cappello di paglia: 5 outfit per valorizzarlo X Un oggetto che protegge, incornicia, racconta. E che, come certi amori, fa giri immensi e poi ritorna. direttamente in valigia. O magari con nonchalance anche in città. La scalata al successo del cappello di paglia. Dalle stalle alle stelle: prima di diventare un simbolo glamour, il cappello di paglia era un capo funzionale. 🔗Leggi su Iodonna.it

