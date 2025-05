il capocannoniere piace a tutti il valzer del mercato è già cominciato quello di laurienté il primo nome a ballare

Ha acceso gli ultimi fuochi in campo – Mvp e capocannoniere del campionato serie BKt 202425 – e non poteva non accendere i primi fuori. Armand Laurientè, attaccante francese classe 1998 che ha marchiato a fuoco la stagione neroverde con 18 gol – il miglior bottino di sempre in B di un neroverde, dopo il Sansone che nel 201112 di gol ne fece 20 e come il Noselli nel 200910 – accende anche i primi fuori dal campo. Perché il mercato ha già fatto muovere le prime voci. E, accesi gli ultimi fuochi in neroverde, poteva essere solo la pantera neroverde ad ‘aprire le danze’ facendosi protagonista, a tempo di recod, di rumors che ne dipingono un futuro possibile lontano da Sassuolo. Ci sta, del resto: Laurientè già questa estate sembrava vicino al passo di addio, e il suo rendimento di quest’anno ne ha aumentato, inevitabilmente aggiungiamo, il numero degli estimatori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

