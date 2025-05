Il cantante Chris Brown arrestato per aggressione | cosa sappiamo

Il cantante Chris Brown è stato arrestato a Manchester con l'accusa di aggressione, legata a un episodio avvenuto in un nightclub londinese nel 2023. La notizia, riportata dal Sun, ha suscitato scalpore, mentre la Polizia Metropolitana ha scelto di non fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. Scopriamo insieme cosa è emerso finora.

Il cantante Chris Brown è stato arrestato in Inghilterra con l'accusa di aggressione per un episodio che, secondo gli atti, sarebbero avvenuto in un nightclub di Londra nel 2023. Chris Brown arrestato a Manchester. A rendere nota la notizia è stato il Sun: la Polizia Metropolitana non ha diffuso il nome di Brown (è vietato per legge), ma ha confermato di avere sottoposto a fermo un 36enne in un hotel di Manchester con l'accusa di lesioni personali gravi. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico la vittima sarebbe il produttore Abe Diaw, che ha riferito di essere stato aggredito nella discoteca Tape, nell'elegante quartiere di Mayfair, nel febbraio del 2023. Ad aggredirlo sarebbe stato il cantante oggi 36enne, ai tempi in tour, che lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia e poi preso a pugni e calci.

