Il buco nell’ozono a quarant’anni dalla sua scoperta si sta chiudendo

A quarant'anni dalla sua scoperta, il buco nell'ozono sta mostrando segnali di ripresa. Il 16 maggio 1985, un articolo pionieristico su “Nature” firmato da Farman, Gardiner e Shanklin rivelava il drammatico assottigliamento dello strato di ozono. Oggi, grazie agli sforzi internazionali, la situazione sta cambiando, promettendo un futuro più sano per il nostro pianeta.

Il 16 maggio del 1985, quarant’anni fa, sulla rivista “Nature” veniva pubblicato il primo articolo che parlava di «buco nell’ozono», firmato da Joseph Farman, Brian Gardiner e Jonathan Shanklin del British Antarctic Survey. La ricerca mostrava che lo strato di ozono nell’atmosfera, che protegge la superficie della Terra dai raggi ultravioletti, si era ridotto del 40 per cento sul Polo Sud a causa della concentrazione di clorofluorocarburi (Cfc), i gas che venivano usati nelle bombolette spray, nei frigoriferi e condizionatori. La ricerca mise in allarme il mondo, tanto che due anni dopo, nel 1987, con il protocollo di Montreal, i Cfc furono messi al bando a livello globale. Quarant’anni dopo quel primo articolo, i dati ora dicono che la membrana protettiva di ozono si sta ripristinando. Nel 1974, i primi a puntare il dito contro i Cfc erano stati Frank Sherwood Rowland, docente di chimica all’Università della California e il suo assistente Mario Molina, che pubblicarono un articolo su Nature. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il buco nell’ozono, a quarant’anni dalla sua scoperta, si sta chiudendo

Come sta il buco nell'ozono a quarant'anni dalla sua scoperta

Il primo articolo a parlarne fu pubblicato su Nature il 16 maggio 1985. I modelli indicano un ripristino completo dello strato di ozono nel corso di questo secolo. Ma c'è l'incognita cambiamento clima

Quarant'anni fa la scoperta del buco dell'ozono. La bella notizia è che si sta chiudendo (grazie al nostro impegno)

Gli scienziati usano il termine "buco» come metafora per indicare l'area in cui le concentrazioni di ozono scendono al di sotto della soglia storica di 220 Unità Dobson. I pericoli per la salute

Siamo riusciti a restringere il buco dell'ozono, perché non riusciamo a rallentare la crisi climatica

Un nuovo studio ha dimostrato che il Protocollo di Montreal ha funzionato, determinando un costante e progressivo restringimento del buco dell'ozono

