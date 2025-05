Bologna, 16 maggio 2025 – Un incontro tra grandi passioni, un abbraccio tra sportivi con tanto di scambio rituale di magliette ( video ). Da una parte il bolognesissimo pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, che questo fine settimana esordisce a Imola nella pista di ‘casa’. Dall’altra i giocatori del Bologna freschi freschi di vittoria Coppa Italia. Una vittoria che aveva portato proprio lo stesso Kimi (ovviamente a bordo di un’auto) nelle strade di Bologna per partecipare ai caroselli di festeggiamento ( video ). Oggi, Antonelli ha salutato i giocatori in un divertente scambio di maglie. A Kimi è stata regalata la casacca del Bologna firmata da tutti i campioni, mentre il pilota Mercedes ha ricambiato con la maglietta del suo team, fra abbracci, complimenti e foto ricordo. “Oh, ho fatto un gran tifo per voi – assicura il pilota diciottenne –, complimenti e mi dispiace non avere potuto venire a Roma”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bologna e Kimi Antonelli, abbraccio a Imola: “Ho fatto un gran tifo”. “Ti abbiamo visto in auto” / Video