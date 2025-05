Il Belgio fa dietrofront | le centrali nucleari restano

Il Belgio ha deciso di mantenere attive le proprie centrali nucleari, abbandonando il piano di chiusura previsto dal 2003. Il parlamento, con un voto a larga maggioranza, ha approvato una proposta di legge che segna un cambiamento significativo nella politica energetica del paese, evidenziando l'importanza dell'energia nucleare nel contesto attuale.

Dietrofront sulla chiusura delle centrali nucleari. Il parlamento del Belgio ha approvato una proposta di legge del governo per abbandonare un piano che risaliva al 2003 e puntava a fermare l'energia prodotta dall'atomo. Il voto a larga maggioranza Ieri, gioved√¨ 15 maggio, la Camera dei. 🔗Leggi su Today.it ¬© Today.it - Il Belgio fa dietrofront: le centrali nucleari restano

