Il 72 Stormo vola a Viterbo la missione della Federlazio per rilanciare l' area

Il 72° Stormo si trasferisce a Viterbo, segnando un momento significativo per l’Aeroporto Militare di Frosinone, in fase di dismissione. Questa transizione offre nuove opportunità per l'area, stimolando il tessuto imprenditoriale locale e dando vita a una metamorfosi economica e sociale di rilevanza. La missione della Federlazio punta a rilanciare e valorizzare il potenziale del territorio.

Con il trasferimento delle attività del 72° Stormo a Viterbo, l'Aeroporto Militare di Frosinone si avvia verso una fase di progressiva dismissione. Un passaggio storico che apre però scenari di grande rilievo per il tessuto imprenditoriale locale, al centro di una profonda metamorfosi.

