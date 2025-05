Quella di giovedì 22 maggio sarà una giornata di mobilitazione nazionale per le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e delle Rsa con contratto Aris e Aiop. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato uno sciopero nazionale per chiedere il rinnovo del contratto collettivo AiopAris della sanità privata, scaduto ormai da anni, e la sottoscrizione di un contratto unico per le RSA. Una mobilitazione che riguarda da vicino anche la provincia di Bergamo, dove si contano oltre 3.000 addetti coinvolti nelle strutture accreditate. Si tratta del secondo pacchetto di mobilitazione nazionale, dopo lo sciopero del 23 settembre scorso, che aveva registrato un’ottima adesione anche in bergamasca. “Il Ccnl sanità privata è scaduto da oltre 6 anni, quello Aris RSA da ben 12. Non c’è più tempo – dichiara Andrea Bettinelli, Fp Cgil –. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il 22 maggio sciopero nazionale di sanità privata e Rsa: a Bergamo oltre 3mila addetti coinvolti