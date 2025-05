Il 17% dei bambini va in ansia senza smartphone o tablet

Il rapporto OCSE “Come va la vita dei bambini nell’età digitale” rivela che il 17% dei bambini sperimenta ansia quando è privato di smartphone e tablet. Questo fenomeno mette in luce la crescente dipendenza dai dispositivi digitali, con il 51% degli studenti che condivide esperienze simili, evidenziando un impatto significativo sulla loro salute mentale.

Il rapporto Ocse “Come va la vita dei bambini nell’età digitale” afferma che sviluppano ansia i bambini senza smartphone o tablet. Precisamente, sono il 17% quelli che dichiarano di ”sentirsi nervoso o ansioso quando viene privato delle sue apparecchiature digitali’. Inoltre, il 51% degli studenti di 15 anni nei Paesi Ocse dichiara di “essere in grado di modificare facilmente i parametri digitali sulla protezione della privacy”. Mentre il 27,6 % riferisce di condividere fake news sui social. Bambini e smartphone: in ansia il 17% dei bimbi senza dispositivi elettronici. Il rapporto evidenzia la necessità di assumere misure di prevenzione: l’organizzazione internazionale suggerisce un ”approccio ambizioso per proteggere e rendere autonomi i bambini nel mondo digitale”. Il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, manda un invito agli stati membri. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il 17% dei bambini va in ansia senza smartphone o tablet

