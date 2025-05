Ieri in Campania | entusiasmo a Napoli e in Irpinia per il Giro d’Italia

Ieri, 15 maggio 2025, la Campania ha vivido un'esperienza di grande festa e entusiasmo. Napoli e l'Irpinia si sono animate per celebrare il Giro d'Italia, che ha raggiunto la sesta tappa. La carovana di ciclisti, partita il 9 maggio dall'Albania, ha incantato le strade regionali, portando un'atmosfera di competizione e gioia tra i cittadini.

Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 15 maggio 2025. Avellino – Il grande spettacolo del Giro d'Italia contagia anche l'Irpinia protagonista della sesta tappa dell'edizione numero 108 dalla carovana a due ruote partita lo scorso 9 maggio dall'Albania, con 21 tappe per l'arrivo a Roma passando per la Campania, e per l'Irpinia, nella tappa numero sei "Potenza – Napoli" per 226 km. Benevento – A Telese Terme la Polizia ha tratto in arresto per furto aggravato un giovane beneventano sorpreso all'interno di un'abitazione privata. Durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati, un equipaggio dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di PS di Telese, a seguito di una segnalazione, si recava nei pressi di una palazzina residenziale ove già nei giorni scorsi erano stati consumati dei furti in alcuni appartamenti.

