Idf al via la nuova offensiva della guerra a Gaza

L'IDF ha avviato una nuova offensiva a Gaza, con attacchi su vasta scala e mobilitazione di truppe. Questa operazione, denominata 'Carri di Gedeone', segna un'espansione significativa della campagna militare nella Striscia, mirata a prendere il controllo di aree strategiche. La situazione resta critica mentre le tensioni continuano a crescere nella regione.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato attacchi su vasta scala e di aver mobilitato le truppe per prendere il controllo di aree nella Striscia di Gaza, come parte della preparazione per l'operazione 'Carri di Gedeone' e dell'espansione della campagna nella Striscia. Secondo un portavoce delle Idf, l'operazione mira a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, tra cui il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, al via la nuova offensiva della guerra a Gaza

