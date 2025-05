ICW | Info & Car finale Fight Forever Rage Party

Le Info e la Card finale di “ICW Fight Forever: Rage Party”, in programma Sabato 17 Maggio a S. Paolo d’Argon (NG): ICW Fight Forever: Rage Party Sabato 17 Maggio – S. Paolo d’Argon (BG) Centro sportivo San Paolo d’Argon – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Campione Italiano Wrestling ICW Mirko Mori (c) Charlie Kid. Titolo Interregionale ICWFight Forever Jesse Jones (c) Vs Nico Inverardi. Titolo Pesi Leggeri ICW Nick Freddi (c) vs Flamingo Vs Falco. Titoli di Coppia ICW Reed Family (Mark Reed & Machete) (c) Double Speed (Spencer & Zoom). Intergender Tag Team Match Irene & Gabriel Bach vs La Cura (Eden & Smiley Vegas). Deatchmatch Retirement Match Hardcore Cassi Vs Dennis. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

