ibsa celebra 10 anni di nahyco nella medicina estetica

Roma, 16 mag. (askanews) - Una tecnologia rivoluzionaria che dieci anni fa ha ridefinito l'approccio alla medicina estetica. Si tratta della NAHYCO Hybrid Technology, brevettata da IBSA nel 2015, innovazione nel campo della medicina estetica rigenerativa, che mira a rallentare il processo di invecchiamento e ad ottenere miglioramenti estetici mediante la rigenerazione tissutale. Michela Zazzaron, Medico Estetico e Membro del Comitato Scientifico di AgorĂ , ha illustrato i connotati della medicina estetica rigenerativa: "Nell'ambito della medicina estetica noi mutuiamo il concetto di rigenerazione in quanto lo scopo della medicina estetica rigenerativa è quella proprio di andare a ripristinare il tessuto di cui noi ci occupiamo, quindi la cute, il sottocute e in parte anche il muscolo, che abbiano subìto un danno in conseguenza del processo di invecchiamento. 🔗Leggi su Quotidiano.net

