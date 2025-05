I viaggi nel tempo con iPantellas al Teatro di Varese. Uno show comico tra passato, presente e futuri alternativi, un evento speciale per celebrare 15 anni di successi. Domenica 25 maggio alle ore 17:00 il palco del Teatro di Varese si trasforma in una macchina del tempo. A guidarla saranno Daniel e Jacopo, ovvero iPantellas, il duo comico che da 15 anni conquista il web con quasi 7 milioni di follower su YouTube. ipantellas a teatro PH IG Per celebrare questo traguardo, iPantellas tornano alle origini — e non solo: con il nuovo spettacolo “I viaggi nel tempo nella vita reale”, porteranno il pubblico in un’avventura tra passato, presente e futuri alternativi. Tutto comincia con un oggetto misterioso piombato dallo spazio che li trascina in un’escalation di epoche storiche e mondi paralleli. 🔗Leggi su Bollicinevip.com

