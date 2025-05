I tifosi italiani mi urlavano ‘forza sushi’ succede spesso a Roma Nishioka denuncia offese razziste

Yoshihito Nishioka, tennista giapponese e numero 74 del ranking Atp, ha denunciato offese razziste ricevute durante gli Internazionali d'Italia 2025. Su X, ha condiviso la sua esperienza, evidenziando un episodio in cui i tifosi italiani gli urlavano "forza sushi", sottolineando che situazioni simili avvengono frequentemente a Roma.

“Mi hanno detto ‘forza sushi ‘. A Roma succede”. Il tennista giapponese Yoshihito Nishioka, numero 74 del ranking Atp, ha raccontato la sua infelice esperienza agli Internazionali d’Italia 2025. Il nipponico, sul proprio profilo X, è intervenuto commentando il video che documenta la lite tra il ceco Jakub Mensik e alcuni dei presenti sugli spalti che l’hanno infastidito per tutto il match contro Marozsan. Diversi giocatori, tra cui anche Alex de Minaur, sono stati costretti ad interagire con spettatori indisciplinati, probabilmente scommettitori che non hanno esitato a disturbare o addirittura insultare gli altri. Nishioka, commentando la vicenda di Mensik, ha fatto riferimento all’ esperienza personale. “Ho visto quel genere di situazioni a Roma”, ha scritto il giapponese che quest’anno è stato eliminato al primo turno dal serbo Dusan Lajovic. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I tifosi italiani mi urlavano ‘forza sushi’, succede spesso a Roma”. Nishioka denuncia offese razziste

