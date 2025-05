I Savoia perdono la causa contro la Banca d' Italia | i gioielli di famiglia sono dello Stato

I Savoia subiscono una sconfitta legale contro la Banca d'Italia: il Tribunale di Roma ha stabilito che i gioielli di famiglia appartengono allo Stato. Determinati a non arrendersi, gli eredi annunciano un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mirando non solo ai gioielli, ma anche a reclamare il valore degli immobili appartenenti alla loro storica dinastia.

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta degli eredi di Casa Savoia, che vorrebbero riavere i gioielli della Corona. Loro, però, non hanno nessuna intenzione di arrendersi e ricorreranno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma non è finita qui: vogliono indietro anche il valore degli immobili confiscati alla famiglia dallo Stato

