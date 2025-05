I Savoia perdono i gioielli reali I giudici danno ragione alla Banca d' Italia

I Savoia hanno subito una pesante sconfitta legale: il Tribunale di Roma ha respinto la loro richiesta di riconoscere la proprietà dei gioielli reali custoditi nella Banca d'Italia. La sentenza si basa sul fatto che i preziosi erano stati depositati il 5 giugno 1946, poco dopo il referendum che ha portato alla nascita della Repubblica.

AGI - I Savoia perdono i gioielli reali custoditi nel caveau della Banca d'Italia. I giudici del Tribunale di Roma hanno respinto la richiesta dei reali per affermare la proprietà dei preziosi depositati il 5 giugno 1946, tre giorni dopo il referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica. Per il tribunale non sono beni personali, ma “gioie di dotazione della Corona”, dunque di pertinenza dello Stato. Da tempo gli eredi di Re Umberto, tra cui Emanuele Filiberto ne chiedevano la restituzione. Nel tesoretto custodito a Roma, ci sarebbero i cosiddetti “gioielli di uso quotidiano” per un totale "di 6.732 brillanti e 2 mila perle di diverse misure montati su collier, orecchini, diademi e spille varie" in un cofanetto a tre ripiani in pelle di colore nero, con una fodera in velluto azzurro. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - I Savoia perdono i gioielli reali. I giudici danno ragione alla Banca d'Italia

