I referendum sul lavoro Ichino | Più danni che benefici

Roma, 16 maggio 2025 – Il giuslavorista: promettono ciò che non possono dare, cioè il ripristino del vecchio articolo 18 dello Statuto. “Per i casi di licenziamento per motivo illecito o che risulti insussistente non cambierebbe niente”. Professor Ichino, lei sostiene che questi referendum sul lavoro portano più danno che beneficio ai lavoratori. Ci può spiegare perché? “Incominciamo con il primo, quello che mira a cancellare il decreto n. 232015 sui licenziamenti, che si applica a tutti i rapporti costituiti dopo il marzo 2015. Se vincesse il sì, tornerebbe ad applicarsi a questi rapporti la legge Fornero, n. 922012. Per i casi di licenziamento per motivo illecito, o per motivo che risulti insussistente, non cambierebbe niente; invece per i casi di motivo ritenuto dal giudice insufficiente si verificherebbe addirittura una riduzione del limite massimo dell’indennizzo: dalle 36 mensilità attuali a 24”. 🔗Leggi su Quotidiano.net

