I Ray-Ban Meta come strumento per l' accessibilità Ecco tutti i progetti dell' azienda basati su IA

I Ray-Ban Meta rappresentano una svolta nell'accessibilità, sfruttando l'intelligenza artificiale per migliorare la vita quotidiana delle persone con disabilità visive. Oltre a questi, l'azienda esplora progetti innovativi per sostenere anche altre forme di disabilità, rendendo la tecnologia un alleato prezioso per tutti. Scopri le loro iniziative e il futuro dell'accessibilità.

Gli occhiali smart di Meta sono un efficiente mezzo per migliorare la quotidianità di persone cieche, ma l'azienda pensa anche a soluzioni innovative per tutti gli altri tipi di disabilità.

