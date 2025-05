I ragazzi si confidano con l’intelligenza artificiale

In un contesto in cui gli adolescenti si sentono sempre più soli, molti di loro scelgono di confidarsi con l'intelligenza artificiale per affrontare disagi emotivi e problemi psicologici. A Roma, l'Ordine degli Psicologi lancia un allerta su questo fenomeno, mentre gli speaker di Radioimmaginaria approfondiscono le implicazioni di questa scelta nel loro nuovo servizio.

ROMA (ITALPRESS) – L’Ordine degli Psicologi ha lanciato un allarme: sempre più adolescenti, in Italia, si rivolgono all’intelligenza artificiale per disagi emotivi e problemi psicologici. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fscazn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - I ragazzi si confidano con l’intelligenza artificiale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Allarme degli psicologi, “intelligenza artificiale usata dai ragazzi come terapeuta”

quotidiano.net scrive: David Lazzari, ex presidente nazionale dell’Ordine: tanti giovani, anche minorenni, si affidano alla macchina come se fosse davvero capace di ‘guarirli’. Intanto Google apre a Gemini per gli under 13 ...

Intelligenza artificiale, il 68% degli studenti vorrebbe un sistema che li aiuti a fare i compiti: l’indagine e tutti i dati

Lo riporta tecnicadellascuola.it: E’ stato pubblicato in questi giorni il volume “Giovani e intelligenza artificiale“, una indagine su cosa pensano gli studenti di scuola superiore dell’IA, realizzata da Aluisi Tosolini e Letizia Frat ...

Intelligenza artificiale: 1 giovane su 6 la usa per consigli sul benessere mentale

Scrive libreriamo.it: I chatbot basati sull’Intelligenza Artificiale generativa ormai sono diventati dei veri e propri confidenti virtuali per ragazze e ragazzi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gran Turismo SophyTM, punto di svolta nell’intelligenza artificiale

La potenza dell’IA regala nuove esperienze di gioco e intrattenimento Sony AI, in collaborazione con Polyphony Digital Inc.